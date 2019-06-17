تجديد 4 محطات مياه وتوصيل الغاز الطبيعى لـ226 ألف عميل بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا بالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة مشكلة قلة وعدم وصول مياه الشرب لبعض المناطق المرتفعة والبعيدة بدائرة المركز، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بإيجاد حلول سريعة وعاجلة لحل المشكلة.

وقال إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية إنه تم إحلال وتجديد 4 محطات مياه وهى "صفانية ، كفر الصالحين ، قصر الرقيب ، مرشح مياه المدينة المصرية والأمريكية" بطاقة إجمالية 150 لتر/ ث .

وأضاف أنه تم تدعيم شبكات المياه فى المناطق ، بين قريتى السارى وبان العلم بطول 2677 م، وبين قريتى أنيسة والبلاص بطول 4688 م، وبين كفر عبد الخالق والبسقلون بطول 950 م، وبين الشيخ مسعود ومجمع المدارس بطول 150 م، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 محطات ضغط مساعدة (بوستر) بقرى (العطف ، الشيخ مسعود ، برمشا، قصر الرقيب ).

من جانبها، أجرت شركة المياه بالمركز مقايسة لتشغيل محطة مياه بنى عامر الجديدة بكامل طاقتها 300 ك/ ث وجارى المتابعة وإزالة المعوقات من ضعف للخطوط وعدم تحملها لضغط المياه وذلك في محاولة لإنهاء مشكلة انقطاع المياه بشكل سريع .

وعلى جانب آخر، أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 226 ألفا و848 عميلاً منزلياً.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 2130 عميل منزلي بقري تلة والبرجاية وبنى أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 115 ألف و295 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 40349 عميلاً بمدينة بنى مزار ، و15371 عميل بمدينة مطاي، و17617 عميل بمدينة أبوقرقاص ، و21132 عميل بمدينة سمالوط و17084 عميلاً بمدينة مغاغة ، بالإضافة إلى التعاقد مع 3 عملاء تجاريين بمركزى المنيا وسمالوط .

وأشار التقرير إلى انه تم الانتهاء من أعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذى لمدينة ملوى وجارى تنفيذ الاعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط بمدينة ملوى ، وجارى حالياً تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمدينة مغاغة وقرية القيس ببنى مزار وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط والبدء فى التعاقدات بقطاع 7 بمدينة سمالوط شرق الابراهيمية ،وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بقرية البرجاية مدينة المنيا .

وأوضح التقرير فيما يخص مركز مطاى انه تم البدء فى تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعى وجارى تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب ، بالإضافة الى البدء فى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحى الأول بمدينة المنيا الجديدة والبدء أيضاً فى أعمال التعاقدات مع 123 عميلاً بالمنيا الجديدة والإنتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والثالث والرابع والخامس بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين85 الى 95%.