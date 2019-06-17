تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى السلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 عاطلين، متهمين بقتل شاب بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام.

وكان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلا المجنى عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام ثانى، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة، أوقفوه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجنى عليه فى الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.