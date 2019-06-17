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تجديد حبس فران 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابن عمه فى الأميرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:22 م
تجديد حبس فران 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابن عمه فى الأميرية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس فران، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ابن عمه ثأرا لمقتل والده على يد المجنى عليه، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية قيام أحد الأشخاص فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل نجل عمه، بالاختباء طرف شقيقه فران

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات لارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجنى عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.

 


حبس فران

قتل أبن عمه

ثأرا لوالده

قسم الأميرية

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