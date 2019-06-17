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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالمقطم

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:41 ص
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالمقطم توك توك-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين وربة منزل، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "التوك توك" بمنطقة المقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية،  أن قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان الهضبة الوسطى بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص"، وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصان وربة منزل سبق اتهام أحدهما  فى قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل فى 10 قضايا آخرها قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس") وبصحبتها كريمتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات).
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثانى والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بأسلوب "المغافلة"، واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة سائق  16 سنة، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثانى بالاستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم 
 
وأقروا بالتصرف فى الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئى النية" (جارٍ تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة)، وباستدعاء المجنى عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‌

عقوبه السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

المقطم

محكمه جنوب القاهره

سرقة التوك توك

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