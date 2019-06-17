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تاجر الحشيش سقط بـ 40 "فرشا" قبل ترويجها بالطالبية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:08 ص
تاجر الحشيش سقط بـ 40 "فرشا" قبل ترويجها بالطالبية مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل،  بحوزته 40 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ 96 ألف جنيه بالطالبية، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب محمد أحمد فهمى ضابط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى اتجار " ممدوح. ع " 33 سنة عاطل، بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش.

بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته 40 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، ومبلغ 96 ألف جنيه.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

الطالبية

أمن الجيزة

تاجر حشيش

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