تأجيل محاكمة موظف وتاجر بتهمة تزوير توكيل رسمى لـ 7 سبتمبر

كتب ــ كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، تأجيل محاكمة موظف سجل مدنى وتاجر، بتهمة تزوير توكيل رسمى لجلسة 7 سبتمبر.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من "مصطفى م" فوجيء بصدور توكيل رسمى باسمه لأحد الأشخاص، للتصرف فى عقار مملوك له.

تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، "حسن ي" موظف، أمد وسهل للمتهم الثانى "يوسف م"، بإصدار توكيل رسمى باسم المجنى عليه لبيع عقار مملوك له، تم القبض على المتهمين، وحبستهما النيابة وأحالتهما لمحكمة الجنايات.