بوجدانوف يبحث مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانى التطورات فى السودان

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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانى أبو بكر دنبلاب، التطورات فى السودان .

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن دنبلاب أطلع الدبلوماسى الروسى على الخطوات التى يتخذها المجلس العسكرى الانتقالى السودانى من أجل إعادة الاستقرار.

وأشارت البيان، إلى أن حل مشكلات السودان الداخلية شأن السودانيين أنفسهم، فى ظل عدم وجود بديل عن تسوية الخلافات القائمة بطرق سلمية على أساس حوار وطنى واسع، وأوضح البيان، أن مدير المخابرات السودانية وصل إلى روسيا للمشاركة فى الاجتماع الدولى العاشر للمسؤولين الأمنيين رفيعى المستوى، المزمع عقده فى مدينة أوفا الروسية فى الفترة ما بين 18 و29 يونيو الجارى.