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بنك أمريكى يخفض توقعه لسعر النفط فى النصف الثانى من 2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:09 م
بنك أمريكى يخفض توقعه لسعر النفط فى النصف الثانى من 2019 النفط
رويترز

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خفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش توقعاته لسعر النفط فى النصف الثانى من العام الحالى وللعام القادم حيث يلقى تصاعد الحرب التجارية بظلاله على أفق الاقتصاد العالمى ليفرز طلبا أقل على النفط.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ سعر خام القياس العالمى برنت 63 دولارا للبرميل فى النصف الثانى من 2019، انخفاضا من توقع سابق عند 68 دولارا للبرميل.

وقال البنك فى مذكرة بتاريخ 14 يونيو "مع اقتراب 2020، نتوقع أن يواصل إجمالى الإمدادات الأمريكية النمو لكن بوتيرة أبطأ لمضاهاة الطلب، ومع انحسار الطلب، سيكون على أسعار النفط أن تنخفض بموازاة ذلك لإبطاء وتيرة نمو معروض النفط الصخرى الأمريكى".

وجرى تعديل التوقعات لسعر خام غرب تكساس الوسيط بالخفض أيضا من 58 دولارا للبرميل إلى 56 دولارا للنصف الثانى من العام.

وخفض بنك أوف أمريكا توقعاته لنمو الطلب العالمى على النفط إلى 930 ألف برميل يوميا فى 2019 وإلى مليون برميل يوميا فى 2020، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.2 مليون برميل يوميا.

ويتوقع البنك استمرار الضعف فى 2020، ليصل خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل، وغرب تكساس الوسيط إلى 54 دولارا العام القادم، انخفاضا من 65 و60 دولارا على الترتيب فى التقديرات السابقة.

وقال البنك "إذ حدث تصعيد جديد فى الرسوم الأمريكية على السلع الصينية فقد يدفع النمو الاقتصادى العالمى إلى مستوى أقل بكثير ويشجع التعاون بين إيران والصين" مضيفا أن خام غرب تكساس الوسيط قد يهبط إلى 40 دولارا للبرميل إذا عمدت بكين إلى شراء النفط الإيرانى.

 


اسعار النفط

البنوك الامريكيه

الحرب الاقتصاديه

سوق النفط

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