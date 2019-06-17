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"بنصف سعر أنبوبة بوتاجاز شهريا" وفر ووصل الغاز لمنزلك بالتقسيط

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:00 م
"بنصف سعر أنبوبة بوتاجاز شهريا" وفر ووصل الغاز لمنزلك بالتقسيط توصيل الغاز للمنازل- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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خلال منتصف شهر يونيه من العام الماضى، جاء إعلان وزارة  البترول والثروة المعدنية، عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية،  وذلك فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من المنازل والوحدات السكنية على مستوي الجمهورية، وجاء ذلك الإعلان عن تقسيط  تكاليف توصيل الغاز الطبيعي  بدون سداد أى مقدم ويكون التعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات، بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز وقد جاء ذلك القرار  من أجل التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات قوية  للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوي الجمهورية، وبخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، ومحافظات الصعيد، من أجل إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
 
وتتضمن الخطة المستهدفة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ توصيل شبكات الغاز الطبيعى، لأول مرة خلال العام المالى 2019/2020 إلى عدد من المحافظات والمدن والمناطق، وتتضمن تلك ما يأتي ..
 
١-مدن ملوى بالمنيا
٢- أبوتيج وصدفا والقوصية بأسيوط.
٣- وديرب نجم وكفر صقر والقنايات بالشرقية .
٤-اطفيح والحوامدية والبدرشين بالجيزة.
٥- شبين القناطر بالقليوبية .
٦-اشمون بالمنوفية.
٧- وقطور بالغربية.
٨- والحامول بكفر الشيخ.
٩- أجا والسنبلاوين بالدقهلية .
 
وفيما يلي مجموعة الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل توصيل الغاز الطبيعي لمنزلك والتي تتضمن مجموعة من 
المستندات والأوراق المطلوبة والتي كانت كالتالي . 
1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية ( الأصل للإطلاع ) 
2-إيصال كهرباء حديث باسم المشترك 
•3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر ( الأصل للإطلاع ) 
4-ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال 
 
كما أن إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل هو أن  يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصاله استقبال العملاء بمقر شركه الغاز فى المنطقه التابع لها. 
 
 وأيضا يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكودى  فى حالة وجود وصلة خارجية للعميل. 
 
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ،قدأعلنت عن أن  الفترة من يوليه 2018 حتى مطلع يونيه الحالي تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو مليون و 176 الف وحدة سكنية ترتفع  الى مليون و 210 الف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالي ليتحقق بذلك معدل توصيل يفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و 200 الف وحدة سكنية .
 
ومن المخطط أن يتم  توصيل الغاز الطبيعى لـ  1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى القادم 2019/2020.

وزارة البترول والثروة المعدنية

توصيل الغاز الطبيعى

المشروع القومى لتوصيل الغاز

توصيل شبكات الغاز الطبيعى

محافظات الصعيد

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