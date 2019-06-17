بعد تحريك أسعار الخط الثالث.. اعرف قمية اشتراكات الجمهور العادى

كتب رضا حبيشى

بعد قرار وزارة النقل تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو بالتزامن مع زيادة أسعار تذاكر مستخدمى هذا الخط، يقدم "اليوم السابع" فى معلومات كل ما تريد معرفته عن أسعار اشتراكات الجمهور العادى بالخطوط الثلاثة سواء كان الاشتراك لاستقلال خط واحد فقط غير الخط الثالث أو استقلال الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط ليس بينهم الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط بينهم الخط الثالث.

أولا استقلال الخط الثالث فقط أو استقلال الخط الثالث ومعه الخط الأول أو الخط الثانى أو الاثنين معا:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب ثلاثة فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 230 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 270 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 360 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب ثلاث فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 630 جنيها .

25 محطة سعر الاشتراك 760 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 1000 جنيه.

3ـ اشتراك لمدة سنة أو 730 رحلة أيهما أقرب فئتين:

استقلال الخط الثالث ومعه خط واحد آخر سواء الخط الأول أو الخط الثانى تبلغ قيمة اشتراكه 2760 جنيه.

استقلال الخط الثالث ومعه الخطين الأول والثانى تبلغ قيمة اشتراكه 3465 جنيه

ثانيا استقلال الخط الأول فقط أو الخط الثانى فقط أو الاثنين معا دون استخدم الخط الثالث:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 130 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 165 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 190 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 250 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 360 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 450 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 535 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 700 جنيه.