سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 05:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تحريك أسعار الخط الثالث.. اعرف قمية اشتراكات الجمهور العادى

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:30 ص
بعد تحريك أسعار الخط الثالث.. اعرف قمية اشتراكات الجمهور العادى الخط الثالث للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد قرار وزارة النقل تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو بالتزامن مع زيادة أسعار تذاكر مستخدمى هذا الخط، يقدم "اليوم السابع" فى معلومات كل ما تريد معرفته عن أسعار اشتراكات الجمهور العادى بالخطوط الثلاثة سواء كان الاشتراك لاستقلال خط واحد فقط غير الخط الثالث أو استقلال الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط ليس بينهم الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط بينهم الخط الثالث.

أولا استقلال الخط الثالث فقط أو استقلال الخط الثالث ومعه الخط الأول أو الخط الثانى أو الاثنين معا:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب ثلاثة فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 230 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 270 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 360 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب ثلاث فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 630 جنيها .

25 محطة سعر الاشتراك 760 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 1000 جنيه.

3ـ اشتراك لمدة سنة أو 730 رحلة أيهما أقرب فئتين:

استقلال الخط الثالث ومعه خط واحد آخر سواء الخط الأول أو الخط الثانى تبلغ قيمة اشتراكه 2760 جنيه.

استقلال الخط الثالث ومعه الخطين الأول والثانى تبلغ قيمة اشتراكه 3465 جنيه

ثانيا استقلال الخط الأول فقط أو الخط الثانى فقط أو الاثنين معا دون استخدم الخط الثالث:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 130 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 165 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 190 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 250 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 360 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 450 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 535 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 700 جنيه.

 

 


اشتراكات المترو

اسعار اشتراكات المترو

زيادة اشتراكات المترو

المترو

تذاكر المترو

مترو الانفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"العربية للتصنيع" تشارك بـ7 قطارات من إنتاجها فى خط المترو الثالث

الأحد، 16 يونيو 2019 01:15 م

النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم

السبت، 15 يونيو 2019 03:19 م

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

السبت، 15 يونيو 2019 09:00 ص

المترو: الإبقاء على تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث بـ 50 قرشا

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:02 م

المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

حريق هائل يلتهم مخزنا للخمور بداخله 250 ألف لتر "كونياك" فى فرنسا

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة