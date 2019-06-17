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بعد بعوضة النمر.. مخاوف من انتشار مرض حمى البحر المتوسط عبر الكلاب والقراد

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:21 م
بعد بعوضة النمر.. مخاوف من انتشار مرض حمى البحر المتوسط عبر الكلاب والقراد فيروس
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن ظهور أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس شيكونجونيا، الذى ينتقل عبر لدغات بعوضة النمر المصرية (أيديس إيجيبتى) وكذلك بعوضة النمر الآسيوية (أيديس ألبوبيكتوس)، مما أثار القلق فى البلد الأوروبى، كما أن القراد والكلاب أثاروا القلق بسبب نقلهم لمرض حمى البحر المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمى روكى ماونتين هى نوع من الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق القراد، والحشرات التى بدورها لديها ميل خاص للحيوان الأليف الذى تنتشر حيازته "الكلب".

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس شيكونجونيا أصاب ثلاثة من أعضاء أسرة إيسلاندية، قضوا عطلة في شهر مايو الماضى فى منطقة أليكانتى شرقى إسبانيا وقالت المعلومات الرسمية إنهم أصيبوا بالفيروس عبر لدغات البعوض هناك.

وقالت السلطات الصحية المختصة فى منطقة فالينسيا، إنه لم تعرف حتى الآن حالات إصابة أخرى غير التى ذكرت، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات والتدابير الاحتياطية اتخذت فى هذا الصدد.

ويمثل الفيروس خطرا أكبر على أصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال الرضع، وتعتبر حالات الوفاة المترتبة على الإصابة بالفيروس قليلة للغاية، ولا توجد حتى الآن تطعيمات ضد هذا الفيروس ولا طريقة علاج معينة تقضى عليه.

 

 


اسبانيا

فيروس

الصحة

حمى البحر المتوسط

بعوضة النمر

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