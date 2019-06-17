بعثة منتخب الكونغو تصل إلى مطار القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة المنتخب الكونغو قادمة من أبو ظبي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.
واستقبلت العلاقات العامة بمطار القاهرة ومصر للطيران بعثة المنتخب الكونغولي بالورود.
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة المنتخب الكونغو قادمة من أبو ظبي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.
واستقبلت العلاقات العامة بمطار القاهرة ومصر للطيران بعثة المنتخب الكونغولي بالورود.
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