بعثة منتخب الكونغو تصل إلى مطار القاهرة

كتب أحمد حمادة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة المنتخب الكونغو قادمة من أبو ظبي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

واستقبلت العلاقات العامة بمطار القاهرة ومصر للطيران بعثة المنتخب الكونغولي بالورود.