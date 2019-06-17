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"بضغطة زر".. إزاى تخطر الشرطة ببيانات الشقة المستأجرة عبر الإنترنت

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:27 م
"بضغطة زر".. إزاى تخطر الشرطة ببيانات الشقة المستأجرة عبر الإنترنت عقارات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يلزم القانون المواطن بضرورة إخطار أقرب قسم شرطة بيانات الشقق المؤجرة حديثة، لمنع استخدامها فى الجرائم، وتسهيلاً على المواطنين تم إتاحة التسجيل الإلكترونى عن طريق الإنترنت.
 

ويقدم "اليوم السابع" للقراء خطوات تسجيل الشقق المستأجرة عبر الانترنت:

1 ـ الدخول على موقع  (https://www.moi.gov.eg).
2 ـ تسجيل الدخول.
3 ـ انشاء حساب على الموقع لإتاحة تسجيل البيانات.
4 ـ اختيار تسجيل شقق ومحلات مؤجرة.
5 ـ تسجيل البيانات الخاصة بالعقار أو الشقة المستأجرة.
6 ـ إرسال الطلب.
7 ـ اختيار وسيلة الدفع.
وتيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، أتاحت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https://www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
 ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وتم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.
 
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الشقق المفروشة

تسجيل الشقق المؤجرة

كيفية تسجيل الشقق المؤجرة

تسجيل شقق مؤجرة الكترونيا

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