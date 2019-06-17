بشرى سارة للعاملين بقطاع الأعمال..لا يوجد معاش مبكر إجبارى بشركات الغزل

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والقطن، والتى ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، وتنفذ على مدار العامين المقبلين لن تشهد إجبار أى عامل مع عمال الشركات، خاصة من هم فوق سن الخمسين عاما الخروج للمعاش المبكر.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على العمال، وعلى ما يمتلكونه من خبرات كبيرة يجب نقلها للأجيال الجديدة ، لافتة إلى أن الخروج للمعاش سيكون اختياريا، وبمقابل مجزى، أسوة بما تم مع عمال القومية للأسمنت الذين ترواحت التعويضات لهم من 200 ألف جنيه حتى 590 ألف جنيه، لكل عامل حسب سنوات خدمته.

وقالت المصادر، إن ذلك يهدف لتوفير وظائف جديدة للعمال الجدد الذين سيخضعون لبرامج تدريبية على الماكينات الجديدة وأساليب الصناعة، موضحة أن نظام العمل سيكون فى صورة مجمعات صناعية كبيرة، وليس شركات متباعدة .