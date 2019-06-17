برلمانى ليبى: ندعم الجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين

أكد محمد العبانى، عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة ترهونة، دعم الشعب للجيش فى معركته ضد الإرهاب والتطرف، مشيدا بدور القوات المسلحة الليبية فى تحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

وقال العبانى، فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف وللمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، إن الجيش الليبى الذى تأسس فى مصر القرن الماضى مستمر فى تخريج المقاتلين لتحرير البلاد، مؤكدا أن الجيش الليبى يمثل كافة مكونات أبناء الشعب الليبى.

وأشار عضو مجلس النواب الليبى، إلى أن طرابلس عاصمة كافة الليبيين ومن حق الشعب تحرير العاصمة من قبضة الإرهابيين، مؤكدا أن دور كل ليبى هو تحرير طرابلس من قبضة المنظمات الإرهابية، مشيدا بدور مجلس النواب الليبى الداعم للقوات المسلحة الليبية فى حربه ضد الإرهاب والذى أصدر قرار بحل الفصائل المسلحة.

وأكد العبانى، على أن الجيش الليبى ينفذ قرارات الشعب فى احكام السيطرة على البلاد وتحريرها، لافتة إلى أن اجتماعات البرلمانيين الليبيين فى طرابلس غير شرعية، مشددا على رفض الشعب الليبى للإرهاب والتطرف فى البلاد.

وأشار عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة ترهونة، إلى أن تسليم ليبيا للإرهابى المصرى هشام عشماوى ياتى فى إطار التعاون بين مصر وليبيا فى الحرب ضد الإرهاب، متوجها بالتحية إلى الشعب المصرى ومؤسسات الدولة المصرية التى تعمل من أجل العروبة.

وانتقد البرلمانى الليبى دعم قطر وتركيا للإرهابيين فى الأراضى الليبية، مؤكدا أن الشعب الليبى يرفض تدخل الدوحة وأنقرة فى الشأن الداخلى الليبى.