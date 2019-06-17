سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى ليبى: ندعم الجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:57 م
برلمانى ليبى: ندعم الجيش الوطنى الليبى فى معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين مؤتمر القوى الوطنية الليبية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد العبانى، عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة ترهونة، دعم الشعب للجيش فى معركته ضد الإرهاب والتطرف، مشيدا بدور القوات المسلحة الليبية فى تحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

 

وقال العبانى، فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف وللمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، إن الجيش الليبى الذى تأسس فى مصر القرن الماضى مستمر فى تخريج المقاتلين لتحرير البلاد، مؤكدا أن الجيش الليبى يمثل كافة مكونات أبناء الشعب الليبى.

 

وأشار عضو مجلس النواب الليبى، إلى أن طرابلس عاصمة كافة الليبيين ومن حق الشعب تحرير العاصمة من قبضة الإرهابيين، مؤكدا أن دور كل ليبى هو تحرير طرابلس من قبضة المنظمات الإرهابية، مشيدا بدور مجلس النواب الليبى الداعم للقوات المسلحة الليبية فى حربه ضد الإرهاب والذى أصدر قرار بحل الفصائل المسلحة.

 

وأكد العبانى، على أن الجيش الليبى ينفذ قرارات الشعب فى احكام السيطرة على البلاد وتحريرها، لافتة إلى أن اجتماعات البرلمانيين الليبيين فى طرابلس غير شرعية، مشددا على رفض الشعب الليبى للإرهاب والتطرف فى البلاد.

 

وأشار عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة ترهونة، إلى أن تسليم ليبيا للإرهابى المصرى هشام عشماوى ياتى فى إطار التعاون بين مصر وليبيا فى الحرب ضد الإرهاب، متوجها بالتحية إلى الشعب المصرى ومؤسسات الدولة المصرية التى تعمل من أجل العروبة.

 

وانتقد البرلمانى الليبى دعم قطر وتركيا للإرهابيين فى الأراضى الليبية، مؤكدا أن الشعب الليبى يرفض تدخل الدوحة وأنقرة فى الشأن الداخلى الليبى.

 


ليبيا

القوى الوطنية الليبية

مكافحة الارهاب

محاربة التطرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة