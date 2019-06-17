وقال الأسدي- في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين إن: "العمليات التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي في عدة مناطق تمثل خطرا وتحديا كبيرا، ما لم يتم اعتماد أساليب واقعية للقضاء عليه"، مضيفا أن: "داعش من الناحية العسكرية والاستراتيجية انتهى، لكن خلاياه ما زالت تعمل، وهو نذير شؤم ووضع خطر جدا في المحافظات التي فيها حواضن ونشاط له ، مشيرا إلى أن وجود بعض التأييد لتلك الزمر في بعض المناطق يجعل عودة تنظيم داعش الإرهابي واردة، ما لم يتم إنهاء المضافات وضرب داعش وخلاياه النائمة بكل قوة.

وشدد على أن عدم وجود وزراء أمنيين بهذه المرحلة يؤثر سلبا على معالجة هذا الملف، نتيجة لعدم وجود جهة تتحمل مسؤولية ملف الأمن.