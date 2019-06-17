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"بحوث الصحراء" يدعم مزارعين مطروح فى التغلب على المشكلات الزراعية

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:27 م
"بحوث الصحراء" يدعم مزارعين مطروح فى التغلب على المشكلات الزراعية جانب من عمل مركز بحوث الصحراء فى مطروح
مطروح – حسن مشالي

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خصص مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، فريق عمل من باحثين وفنيين، للوحدات المختلفة مثل البساتين والمكافحة الحيوية والمحاصيل والإنتاج الحيواني والمراعي وإدارة المياه لدعم الأنشطة المختلفة للمزارعين ومساعدتهم في التغلب على المشكلات الزراعية وتنمية الإنتاج.
 
وقال المهندس محمود الأمير، مدير المركز، أن فريق العمل يضم باحثين وفنيين من مركز بحوث الصحراء، للعمل خلال الفترة المقبلة بمركز البحوث التطبيقية، لإعداد نماذج إرشادية دخل مركز البحوث الذي يعتبر أحد النماذج الهامة، التي تتعلق بأنشطة المزارعين لمواجهة التحديات التي تواجه المزارعين، مؤكدا أن الفريق سيعمل على مدار الأسبوع، دون عطلات أو أجازات رسمية، لخدمة المزارعين في مختلف مناطق المحافظة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
 
وأكد الدكتور محمد سالم ، مدير مركز البحوث التطبيقية بمطروح، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقة في مجال البحوث التطبيقية، التي تتم على أرض محافظة مطروح، من خلال العمل الميداني والدور الفني والإرشادي للفريق مركز البحوث التطبيقية، لمواجهة التحديات التي تواجه المزارعين وخاصة مزارعي الزيتون والتين والعنب التي تشتهر بهم محافظة مطروح.
 
 

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