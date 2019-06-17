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بالمصرى.. مشروع تخرج جديد لطالبات كلية الإعلام يدعو للاعتزاز باللهجة المصرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:02 م
بالمصرى.. مشروع تخرج جديد لطالبات كلية الإعلام يدعو للاعتزاز باللهجة المصرية شعار مشروع التخرج
سارة علام

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"بالمصرى" هو عنوان مشروع تخرج لطالبات كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، ينتصر للغة العربية والعامية المصرية ضد اللغات الأجنبية التى سيطرت على الأحاديث اليومية لقطاع كبير من أبناء الطبقتين الوسطى والعليا فى مصر.

المشروع الذى قام على تنفيذه 6 طالبات هو حملة إعلانية أشرفت عليها دكتورة أمانى البسيونى، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر الدولية، بالإضافة إلى الطالبات دينا ضياء وسارة يسرى وفرح حسين ومريم سامى وميار محمد ولارا حسن ومارينا رضا.

وقالت دينا أحد القائمات على الحملة، إن الغرض من الحملة هو إعادة المصريين للاعتزاز بلهجتهم العامية المميزة، وكذلك باللغة العربية التى لا تقل أهمية عن اللغات الأجنبية، لافتة إلى أن الشعب المصرى يكاد يكون الشعب الوحيد الذى يفضل اللغة الأجنبية عن لغته الأم فى أحاديثه اليومية.

وأشارت دينا إلى أن الحملة اعتمدت على مجموعة من الفيديوهات واستطلاعات الرأى من بينها فيديو سألوا فيه زملائهم بالجامعة عن الكلمات التى يحبوا أن يسمعوها باللغة العربية، وكانت غالبيتها كلمات حاملة للمشاعر والعواطف مثل "وحشتيني وأنا آسف وبحبك"، مؤكدة على دور اللغة الأم فى نقل المشاعر والأحاسيس والتعبير عنها. 


بالمصرى مشروع تخرج كلية اعلام

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