سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالتعاون مع وزارة الطيران.. "التخطيط" تشارك فى البرنامج التدريبى للطيارين الجدد

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:54 ص
بالتعاون مع وزارة الطيران.. "التخطيط" تشارك فى البرنامج التدريبى للطيارين الجدد جانب من الورشة التدريبية للطيارين الجدد
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- البرنامج يستهدف زيادة وعى المتدربين بأهمية التنمية المستدامة 

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة فى وحدة التنمية المستدامة بالوزارة فى البرنامج التدريبي للطيارين الجدد، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام تدريبية مقسمة لتدريب عدد 100 طيار يوميًا بإجمالى تدريب عدد 300 طيار.
 
وأكدت وزارة التخطيط، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعي بالتنمية المستدامة وبرؤية مصر 2030 بين جميع القطاعات وفى الأوساط المختلفة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة وعي المتدربين من الطيارين الجدد بقيمة وأهمية التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري وخاصة الشباب، موضحة أهمية التدريب فى حياتهم المهنية وفى محيطهم الاجتماعى.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أهمية وضرورة ربط برامج التوعية بأهداف الاستراتيجية وبما يتم تقديمه من تدريب لكافة العاملين فى المجالات المختلفة، حيث إن وثيقة رؤية 2030 ليست مجرد مجموعة من الأوراق أو المستندات، إنما هي منظومة متكاملة يجب أن تتحول من أوراق إلى خِطط عمل تنفذ على أرض الواقع من خلال عدة عناصر كالشفافية والمتابعة والتقييم والتدريب.
 
وأشارت "بركات" إلى أن هناك عدة إجراءات نفذتها الدولة لرفع الشفافية والكفاءة المؤسسية، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لشغل المناصب القيادية فى كل قطاعات الدولة، موضحة أهمية إعداد قادة من الشباب والاستثمار من أجل الأجيال القادمة مع الاهتمام بكل عناصر المجتمع ، لافتة إلى أن فئة الطيارين الجُدُد تمثل جيل جديد من العاملين فى حقل الطيران يتعين علي المجتمع العمل من أجل إعدادهم للمستقبل.
 
يشار إلى أن وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تعقد حاليا مجموعة من اللقاءات والتدريبات وورش العمل فى إطار فعاليات الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ضمن الأنشطة الخاصة برفع الوعي بالرؤية. 
 
وكانت وزارة التخطيط، قد أطلقت فى أبريل الماضي الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، وعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعى، وذلك تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.
 
 
 
6f354e4a-481c-49ba-a750-5bed42b72d87

 

32835a84-3621-4520-9cbe-477615b9cb4d
 
 
 
b72baaa8-82fa-445f-87a3-89e516638b37
 
 
bae7a3fd-87da-4332-889d-f6aca99e899d
 
 
bca38812-a3fb-4189-8aa8-b89c6ff7e708
 
 
fd39df6b-1d0d-4397-a400-39c8ad7de720
 
 
 

التنمية المستدامة

وزارة التخطيط

وزارة الطيران

الحوار المجتمعى

استراتيجية التنمية المستدامة

رؤية مصر 2030

الطيارين الجدد

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التخطيط: الحكومة تمثل جزءا كبيرا من مستخدمى البيانات وتعد المستخدم الأساسى

الأحد، 16 يونيو 2019 02:12 م

فيديو.. وزارة التخطيط تمنح شهادات التخرج لأول دفعة من مشروع رواد 2030

السبت، 15 يونيو 2019 10:12 م

"التخطيط" تشهد دخول 100 شاب لمجال ريادة الأعمال بـ20 مشروع مبتكر

السبت، 15 يونيو 2019 09:23 م

التخطيط تواصل استعراض أوجه التعاون مع الداخلية بشأن الخدمات المرورية

السبت، 15 يونيو 2019 11:02 ص

"التخطيط" تشهد تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 ص

التخطيط تختتم الورشة التدريبية لتأهيل المدربين حول التنمية المستدامة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:45 ص

وزارتا التخطيط والاستثمار تناقشان التنسيق والتكامل لتطوير الاقتصاد المصرى

الخميس، 13 يونيو 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة