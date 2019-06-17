سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بالإنفوجراف.. "بلومبرج": اقتصاد مصر ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:04 م
بالإنفوجراف.. "بلومبرج": اقتصاد مصر ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة "بلومبرج" العالمية، الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم.

وجاء في الانفوجراف، أن وكالة "بلومبرج"، اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضاً الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيراً أداء الحساب الجاري.

جدير بالذكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرح"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 إلى 5,6%، فضلاً عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44,3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6,1% عام 2016/2017 إلى 2,4% عام 2017/2018، وأخيراً حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.

بلومبرج
بلومبرج

 

  

 


الاقتصاد المصرى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحرب التجارية العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: قرارات "القومى للمدفوعات" ساهمت فى العديد من الإنجازات.. وقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى" قفزة نحو التوسع فى التعاملات الإلكترونية.. وما بذله فريق العمل بالبنك المركزى محل تقدير

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:57 ص

رئيس الوزراء يشارك اليوم بمؤتمر "سيملس شمال أفريقيا"

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:24 ص

مدبولى يستعرض جهود الحكومة لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص

الأحد، 16 يونيو 2019 06:57 م

مصطفى مدبولى يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم لمشروعات الإنتاج الداجنى

الأحد، 16 يونيو 2019 05:43 م

رئيس الوزراء يكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث

الأحد، 16 يونيو 2019 03:55 م

رئيس الحكومة يتفقد متحف الحضارة وأعمال تطوير الفسطاط وبحيرة عين الصيرة

الأحد، 16 يونيو 2019 03:16 م

رئيس الوزراء يتفقد سور مجرى العيون ويوجه بإزالة المبانى لتطوير المنطقة بالكامل

الأحد، 16 يونيو 2019 02:56 م

رئيس الوزراء يوجه بإزالة المبانى داخل منطقة سور مجرى العيون بالكامل

الأحد، 16 يونيو 2019 01:30 م

رئيس الوزراء بملتقى "بناة مصر": ما تم تنفيذه الفترة الماضية معجزة تشهد لها المؤسسات الدولية.. وشركاتنا قادرة على نقل خبراتها للأشقاء العرب والأفارقة.. ويدعو لتشكيل تحالفات مع الشركات المحلية فى دول أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 01:11 م

رئيس الوزراء يتفقد متحف الحضارة وأعمال تطوير الفسطاط وبحيرة عين الصيرة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة