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بالأرقام .. تعرف على درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالفيوم

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:42 م
بالأرقام .. تعرف على درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالفيوم محافظة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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حددت مديرية التربية والتعليم بمحافطة الفيوم درجات القبول بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة حيث تقرر أن تقبل المدارس الفنيـة المتقدمـة نظـام السنوات الخمس والمدارس الفندقيـة والمدرسـة الفنيـة للتعليـم والتـدريب المزدوج من 170 درجة و المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج 200 درجة و مدرسة على فـراج التجاريـة المتقدمـة 175 درجة ومدرسة الفيوم الفندقيـة المتقدمـة 180 درجة ومدرسة الفيــوم الفندقيـة (إعـداد مهنى) 160 درج و المدرسة الفندقيـة بدمـو 180 درجة.

أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث فتقرر أن تقبل مدرسة الفيـوم الزراعية من  140 درجة ومدرسة أبشــواى  الزراعيـة 140 درجة. ومدرسة طاميـة الزراعيــة 140 درجة ومدرسة الهــوارى الزراعية بسنورس 140 درجة.

أما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث فتقرر أن تقبل مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين من 152 درجة و مدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة والمدرسة الفنية بنات الجديدة 150 درجة

ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 142 درجة

إدارة شرق ومدرسة الفنية بنات بالحادقة 167 درجة

ومدرسة الفنية بنات بالعدوة 142 درجة

سنورس و مدرسة ناصر الصناعيـة بنين 145 درجة

ومدرسة الفنية بنات بسنـورس 150 درجة

أبشواى ومدرسة أبو كساه الصناعية بنين 148 درجة

ومدرسة الشهيد يحيى البحيرى الصناعية بالسنجق 150 درجة ومدرسة الشهيد على أحمـــد راغب بالعجميين 150درجة و مدرسة أبو كساه الفنية بنـات 155 درجة، طامية و مدرسة طاميـــة الصناعيـــــة بنين 145 درجة،  14.مدرسة طاميـة الصناعية بنـــات 141 درجة ومدرسة إطســا الصناعيــة بنين 142 درجة "لا يقبل بها مهنى" و مدرسة 6 أكتـــوبر الصناعيــة بنات 142 درجة  ولا يقبل بها مهنى.

أما الحد الأدنى للقبـول بالمدارس الفنية نظام السنــوات الثــلاث (التعليـم التجاري)  فتقرر أن تقبل  مدرسة الفيوم التجــارية بنــات 141 درجة "دور أول + دور ثانى"،  ومدرسة التجـارة بنين بالصـوفى 140,5  (دور أول + دور ثانى) ومدرسة اللاهــون التجاريــة 141 (دور أول + دور ثانى) مصب إدارة شرق فقط زمدرسة فاطمة الزهراء التجارية 141 درجة (دور أول + دور ثانى) ومدرسة سنهـور التجاريـة 141 درجة(دور أول + دور ثانى) ومدرسة أبشـواى  6 أبو جنشــو التجاريـة 141 141 (دور أول + دور ثانى) ومدرسة ســنرو التجاريــة 141 (دور أول + دور ثانى) زمدرسة محمود حمزاوى التجارية بنات 142 درجة (دور أول + دور ثانى)

ومدرسة إطسـا التجـاريـة 142 درجة (دور أول + دور ثانى) و مدرسة الشهيد معوض التجارية 143درجة (دور أول + دور ثانى) ومدرسة هدى محجوب التجاريـة 142درجة (دور أول + دور ثانى) ومدرسة الجـارحى التجارية 141 درجة (دور أول + دور ثانى).

 

 


درجات القبول بالمدارس

محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم بالفيوم

مدارس التعليم الفني

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