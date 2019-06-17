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انقطاع المياه عن توشكي و4 مناطق أخرى بأسوان

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:29 م
انقطاع المياه عن توشكي و4 مناطق أخرى بأسوان محطة مياة ارشيف
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن انقطاع المياه عن مدينة نصر النوبة وتوشكى وأبو سمبل وقسطل بنصر النوبة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين وحتي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء وذلك لقيام إدارة الري بأعمال في ترعة الطويسة. 
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

انقطاع المياه

شركه مياه اسوان

محافظه اسوان

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