"اليونيدو" تختتم مشروع "التجمعات في الصناعات" بمشاركة مصر ودعم الاتحاد الأوروبى

كتب إسلام سعيد

نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" اليونيدو" مؤتمرا على هامش حفل ختام المشروع الإقليمي "تطوير التجمعات في الصناعات الثقافية والإبداعية في دول جنوب المتوسط"، والذى أقيم تحت عنوان "دعم الصناعات الإبداعية".

وقالت جيوفانا تشيليه مديرة المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمصر، إن المشروع الاقليمي "تطوير التجمعات في الصناعات الثقافية والإبداعـية في دول جنوب المتوسط" يهدف لتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التجمعات والسياسات المرتبطه بها والمراكز الإبداعية.

وعرضت خلال كلمتها نتائج التقرير الصادر عن المشروع عن "سياسات تطوير التجمعات" فى منطقه جنوب البحر الابيض المتوسط، وايضا عرض أفضل الممارسات الاقليميه لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الاقتصاديه والصناعات الثقافية والإبداعية وعمليات تطوير الإبداع في منطقه المتوسط، بالاضافه الي تقديم أفضل الأدوات والدروس المستفادة من إنشاء المراكز الإبداعية في الدول السبعه المشاركه في المشروع.

كما يهدف المؤتمر الي تفعيل آليات التشبيك الاقليمي و إقامة روابط بين شركاء المشروع من خلال تفعيل أنشطة التواصل ووضع خريطة طريق للتعاون بين البلدان السبعة من خلال المراكز الإبداعية والسياسات الاقليميه لتطوير التجمعات.

شارك فى الاحتفالية ايفان سركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، وجامباولوا كانتيني سفير ايطاليا بالقاهره، و مارلين بكالي مدير مشروع "الابداع في منطقه المتوسط" باليونيدو وايضا الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة.

ونظمت اليونيدو علي هامش الاحتفالية معرضا لعرض منتجات التجمعات في الدول السبعه المشاركه في المشروع وذلك في قطاعات الجلود والديكور المنزلي من مصر والفخار والخزف من تونس والأثاث من فلسطين والملابس من الأردن والحلي والنحاس من الجزائر والأثاث والحلي من لبنان والديكور المنزلي من المغرب.

يشار إلى أن مبادرة الابداع في منطقه المتوسط، يمولها الإتحاد الأوروبي بمساهمة من منظمة التعاون الإيطالي، وبدعم من منظمة الاتحاد من أجل المتوسط وبإشراف وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وأشارت مديرة المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن المشروع يهدف إلى إظهار القدرات الإبداعية في المنطقة ووضع المشروعات الإبداعية في مركز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص للعمل في 13 تجمعا من التجمعات الإبداعية في منطقه المتوسط.