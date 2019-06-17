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اليوم .. نظر تجديد حبس الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة بشارع فيصل

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
اليوم .. نظر تجديد حبس الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة بشارع فيصل ضابط فيصل المزيف
كتب أحمد الجعفرى

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ينظر اليوم قاضى المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، أمر تجديد حبس الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة.

ونجحت قوة أمنية من مباحث المرور، فى القبض على شخص بعدما تم ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه وبحوزته طبنجة.

واعترف المتهم لرجال المباحث، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا: "كنت بمشى الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا بكدة".

واستطرد المتهم أنه ينتمى لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددا كبيرا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسى أبقى ظابط شرطة" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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