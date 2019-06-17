اليوم.. ختام فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون بأحد الفنادق

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم مساء اليوم الاثنين بإحدى قاعات المؤتمرات داخل أحد فنادق الغردقة، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وشارك فى فعاليات الكرنفال الذى انطلقت اولى فاعلياته فى مدينة الغردقة منذ الاثنين الماضى ومن المقرر ان تختتم فاعلياته اليوم الاثنين، بأحد فنادق الغردقة، بمشاركة عدد من النحاتين والفنانين التشكيلين من عدة دول عربية واجنبية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وانجلترا ومصر.

وشارك من مصر، فى الكرنفال مى حشمت الديب وشيرين البارودى، وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ونفين إمام، وأسماء مجدى خوري، ومن الأردن على العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاى ليلى من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

من جانبه قال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، إن الكرنفال فرصة جيدة لتنشيط السياحة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضارى وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف أن فاعليات الكرنفال شملت قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر،كذلك تم تنظيم ورشة رسم للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر، على أن يتم تنظيم رحلة سياحية غدًا السبت على يخت إلى جزيرة الجفتون.