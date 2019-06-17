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اليوم.. انطلاق فعاليات الفوج السابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القناة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:11 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات الفوج السابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القناة الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أكد الدكتورطارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس أن اليوم الأثنين بدء فعاليات الفوج السابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة القناة، بمشاركة 100 طالب وطالبة اليوم الأثنين فى فعاليات الفوج السابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بالجامعة والذى يستمرحتى يوم الجمعة المقبل ، وأن الجامعه سباقه فى تنظيم معسكرات إعداد القادة بالجامعة، وذلك على مستوى الجامعات وسبق وتم إعداد 6 معسكرات لإعداد الطلاب .

 

وأشاررحمى، إلى أن الهدف من تلك المعسكرات تنمية روح الانتماء والولاء للجامعة والوطن، وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم وإكتشاف مواهبهم فى جميع الأنشطة، والمجالات ودمج الطلاب من جميع كليات الجامعة، وتبادل الخبرات فيما بينهم بالإضافة إلى زيادة جسور التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والترويح عن الطلاب واستثمار وقت الفراغ.

 

وقال الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة، أنه بالجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات صدر قرار إقامة معسكرات لإعداد الطلاب قبل المشاركة فى معسكرإعداد القادة بحلوان، وذلك على مستوى الجامعات المصرية، ويضم المعسكر برنامج متميز يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومسابقات ترفيهية، ومعسكرات خدمة عامة وندوات ثقافية و نشاط رياضى، حفل سمر، وورش فنية، ومسابقات المواهب، وعرض أفلام و دورى معلومات، و حفل غنائى وورش عمل وريادة أعمال

 

 


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