اليوم.. الأقباط يبدأون صوم الرسل حتى 12 يوليو المقبل

يبدأ الأقباط صوم الرسل الذى يحل بعد الاحتفال بـ"أحد العنصرة"، وهو عيد حلول الروح القدس إذ يتزامن الصوم مع بداية رحلة رسل المسيح فى التبشير بالمسيحية المعروفة اصطلاحًا باسم الكرازة، وذلك حتى يوم 12 يوليو المقبل.

وتعتبر المراجع القبطية صوم الرسل أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه المسيح بقوله، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية فى كل العالم.

صوم الرسل هو ثانى يوم بعد أحد العنصرة، لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأوا الكرازة والتبشير فى جميع أنحاء العالم"، وعقب صوم الرسل تحتفل الكنيسة بعيد الرسولين بطرس وبولس أو صوم الرسل.