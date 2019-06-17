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الهند: مقتل مسلحين وإصابة 3 من قوات الأمن فى مواجهات بولاية "جامو وكشمير"

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:44 ص
الهند: مقتل مسلحين وإصابة 3 من قوات الأمن فى مواجهات بولاية "جامو وكشمير" الشرطة الهندية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الإثنين مقتل مسلحين اثنين وإصابة جنديين وضابط في مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين واستمرت عدة ساعات في منطقة "أنانتناج" بولاية "جامو وكشمير".
 
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن المواجهات بدأت عندما أطلق المسلحون النار على قوات الأمن التي كانت تقوم بعملية تفتيش بناء على معلومات موثوق بها أفادت باختباء مجموعة من المسلحين بمنطقة "أكابال". 
 
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

الشرطة الهندية

أكابال

الهند

قوات الأمن

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