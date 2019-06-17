الرئيسية أخبار عاجلة النيابة تصرح بدفن محمد مرسى العياط عقب انتهاء الطب الشرعى من الكشف عليه الإثنين، 17 يونيو 2019 10:53 م محمد مرسى - أرشيفية كتب إبراهيم قاسم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة محمد مرسى عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعى من مهمتها. محمد مرسى وفاة محمد مرسى الطب الشرعى النيابة العامة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة الإثنين، 17 يونيو 2019 07:21 م وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر الإثنين، 17 يونيو 2019 05:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أخبار × 24 ساعة.. 90.9% نسبة النجاح فى عينة إنجليزى الثانوية العامة بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب" "التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟ "نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200% المزيد من Trending Plus
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