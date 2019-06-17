النيابة تأمر بضبط مالك صيدلية ضبط بداخلها أدوية مهربة بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بضبط وإحضار مالك صيدلية ضبطت بداخلها كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا.

‌وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

‌وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الصيدلية المشار إليها، بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص وهم المدير المسئول عن الصيدلية وعاملان، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‌