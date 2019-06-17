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النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط عقب هجوم على ناقلات

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:20 م
النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط عقب هجوم على ناقلات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4%، وكان الخام صعد 1.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة، وكانت قد زادت 0.4% في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5% يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

 

 


النفط

مايك بومبيو

ايران

مضيق هرمز

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