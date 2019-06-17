"المنوفية" تعدم 852 كلب بالمدن .."شبين الكوم" يتصدر حملات مواجهة الكلاب الضالة

المنوفية – محمود شاكر

تواصل مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مجالس المدن ومراكز وأقسام الشرطة مواجهتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك بعد تقديم عدة بلاغات من المواطنين بعقرهم وإصابتهم .

وأكد الدكتور سيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، على الجهد الكبير الذى تبذلة المحافظة فى سبيل القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل وتأمين المواطنين والقضاء على أى معوقات .

من جانبة أوضح الدكتور صابر حسن سلام مدير المكتب الفنى بمديرية الطب البيطرى فى تصريحات خاصة للـ "اليوم السابع" أنه تم القضاء على 852 كلب ضال جاء توزيعهم فى مراكز المحافظة ليحصد المركز الأول شبين الكوم بعد إعدام 132 كلب ضال .

وتابع سلام أن الحملات تمكنت من قتل 98 كلبا بمركز تلا، و77 بقويسنا، و93 بأشمون، و69 ببركة السبع، و112 بمنوف و55 بالشهداء، و65 بالسادات، و124 بالباجور .