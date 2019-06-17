المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم ورشة عمل حول تدفق الحركة الجوية

كتب محمود عبد الغنى

تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، بالاشتراك مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي بالقاهرة، ورشة العمل الثانية حول المنظومة الالية لإدارة تدفق الحركة الجوية، وذلك خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

يأتى الهدف من هذه الورشة، المقرر انعقادها بالقاهرة، هو تكريس تنفيذ مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية في المنطقة العربية بالإضافة الى عرض التصور العملي بمختلف وظائفه الذي تم التوافق عليه خلال ورشة العمل الأولى بشهر مارس، حول منظومة تدفق الحركة الجوية والمخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.

تهدف الورشة كذلك، إلى عرض مفهوم مشروع (A-CDM) وكيفية إدخاله إلى حيز التنفيذ على مستوى المطار، والذي يرمي إلى تحسين الكفاءة الكلية لعمليات المطار، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين إمكانية التنبؤ الفعال لجميع عمليات المطار الرئيسية.

تستفيد من الورشة الكوادر العربية العاملة فى ميدان الملاحة الجوية، خاصة تلك المهتمة بإدارة الحركة الجوية.