"المنصور" تحتفل بـ120 سنة أوبل – الكل كسبان

ـ 15٪ على الصيانة وتمديد فترة الضمان وتخفيضات كبيرة على أسعار السيارات



احتفلت شركة المنصور للسيارات بمرور 120 عاما على ميلاد العلامة الألمانية الرائدة "أوبل" وأطلقت الشركة عروضا حصرية على أسعار السيارات والصيانة وقطع الغيار.

وتأتى هذه الاحتفالية بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف للدولار الأمريكي، كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة حاليا، ويحصل العملاء بهذه المناسبة على خصومات على السيارات الصيانة وقطع الغيار.

وسوف يحظى عملاء أوبل على خصم 15٪ على الصيانة والمصنعية وقطع الغيار، والمثير فى العرض أنه يشمل جميع ملاك أوبل الجدد والقدامى، وهو ما يعبر عن الامتنان لجميع ملاك العلامة الألمانية العريقة.

وحصلت كل من "إنسجينيا" وجراند لاند على خصم قدره 30 ألف جنيه، فى حين حصلت "أسترا تيربو" الشهيرة على خصم 14 آلاف جنيه، لتصبح أوبل فى مقدمة السيارات التى تقدم تخفيضات على الأسعار والصيانة معا فى مصر.

وتتمتع أوبل بمكانة كبيرة فى السوق المصرى، فمنذ عشرات السنين وأوبل تمتلك قاعدة متميزة من الملاك وهو ما يبدو واضحا من تواجدهم بقوة على السوشيال ميديا، فتجد أن جروب ملاك "أوبل" هو من أكبر وأنشط جروبات ملاك السيارات على مواقع التواصل الاجتماعى، ويأتى هذا النجاح وهذه القاعدة الجماهيرية كنتيجة للاهتمام المباشر والرعاية الخاصة التى يحصل عليها الملاك من شركة المنصور للسيارات التى لم تتردد فى إطلاق العروض والبرامج التى تهدف دائما إلى وضع عملائها فى المقدمة تحقيقا لشعارها دوما " أنت فى أيد أمينة ".

وتمتلك "أوبل" أسطولا كبيرا من السيارات فى السوق المصرى، فتجد فى قطاع السيدان السيارة التى حطمت الأرقام القياسية "إنسجينيا" والتى نجحت بامتياز فى حصد المركز الأول فى مبيعات الشريحة الخاصة بها للعام الثانى على التوالى، وأيضا "أسترا تيربو" التى تم تقديمها بمواصفات ممتازة وسعر منافس، وبالانتقال إلى قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV فنجد السيارة الرائعة جراند لاند والتى طرحتها أوبل مزودة بتجهيزات قياسية من الفئة الأولى وهى التجهيزات التى لا توجد فى أول فئة لدى المنافسين، كما أنها قدمت للسوق بسعر مناسب جدا

مع المنصور .. أنت فى أيد أمينة

إن شعار "أنت فى أيد أمينة" واقع يعيشه عملاء "المنصور للسيارات"، لما تقدمه الشركة لعملائها من رعاية متمثلة فى عروض وتخفيضات على مدار العام، فضلا عن امتلاكها قطاعا لخدمات ما بعد البيع هو الأقوى فى مصر، سلسة من الأحداث على مدار أعوام أثبتت لأجيال متتالية أن " المنصور للسيارات " اختيار مثالى لأى عميل.