الملياردير باتريك درايى يتفق على شراء دار سوذبيز للمزادات بـ3.7 مليار دولار

رويترز

اتفق الملياردير الفرنسى باتريك درايى، مالك مجموعة ألتيس للاتصالات والإعلام، اليوم الاثنين، على شراء دار المزادات سوذبيز، فى صفقة قيمتها 3.7 مليار دولار.

وقالت سوذبيز إنها وقعت اتفاقا نهائيا لبيعها إلى صندوق بيدفير يو.إس.إيه الذى أنشأه درايى كأداة استحواذ بعد أن عرض 57 دولارا للسهم لشراء سوذبيز.

ينطوى العرض على علاوة 61 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم سوذبيز يوم الجمعة. وسيؤدى إلى عودة دار المزادات لتصبح ذات ملكية خاصة بعد أن ظلت شركة مدرجة لمدة 31 عاما وكانت أسهمها مدرجة فى بورصة نيويورك.

ويتيح الاستحواذ لدرايى وهو من كبار جامعى الأعمال الفنية مزاحمة الملياردير الفرنسى فرانسوا بينو على صدارة الساحة الفنية إذ تملك أرتميس القابضة المملوكة لبينو حصة أغلبية فى دار المزادات كريستيز منافسة سوذبيز الرئيسية.

وقال تاد سميث الرئيس التنفيذى لسوذبيز فى بيان "باتريك درايى من أفضل رواد الأعمال فى العالم وبالأصالة عن الجميع فى سوذبيز أود أن أرحب به فى عائلتنا".

وفى الآونة الأخيرة يتزايد إقبال المستثمرين على عالم الفن سعيا لتحقيق مكاسب إضافية وسط انخفاض أسعار الفائدة وزيادة مطردة فى أسعار كثير من الأعمال الفنية باهظة الثمن.