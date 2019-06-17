المكسيك تتخذ إجراءات صارمة ضد عصابات الاتجار فى البشر

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أكدت الحكومة المكسيكية، أنها ستعمل على استهداف عصابات الاتجار بالبشر ولن تتسامح معها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قضية الهجرة.

وكشف وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين - عن تفاصيل جديدة بشأن ما وصفه بـ "عملية إنقاذ" نحو 791 مهاجرًا جرت أمس، لافتًا إلى أنه أطلق عليها هذا الوصف لإنهم كانوا متكدسين ومحشورين على متن شاحنات نقل وكان من الممكن أن يختنقوا، مشيرًا إلى أن من بينهم أكثر من 150 طفلًا.

وأوضح إبرارد، أن كل مهاجر قد دفع ثلاثة آلاف و500 دولار أمريكى فى بلدانهم الأصلية حتى يصلوا إلى الولايات المتحدة، كما دفع بعضهم خمسة آلاف دولار أمريكى ليحق لهم المشاركة فى محاولة ثانية فى حال فشلت الأولى، منوهًا إلى أنهم كانوا سيدفعون ما وصفه بـ "عمولات" عند عبورهم المكسيك لضمان مرورهم بالمجان.

وكانت السلطات المكسيكية، قد عثرت، أمس الأحد، على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرًا فى ولاية حيرويكا الساحلية، وألقى القبض على سائقى الشاحنات، وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لخفض الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادم أغلبهم من أمريكا الوسطى والذين يعبرون من خلال الأراضى المكسيكية آملين فى الوصول إلى الحدود الأمريكية.