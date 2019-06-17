المصرية للاتصالات: الانتهاء من 5 مراكز جديدة للبيانات خلال عام 2025

كتبت هبة السيد

كشف المهندس هشام عبد الفتاح، المسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، النقاب عن الخطط الإستراتيجية للشركة فى مشروعات مراكز البيانات، مؤكدا أن الشركة تخطط لإنشاء 5 مراكز للبيانات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الثالث حول مستقبل مراكز البيانات FDC، ويشارك فيه أكثر من ألفى متخصص أن هذه المراكز سيتم الانتهاء منها على عدة مراحل ويتم فيها مراعاة محطات انزال الكابلات البحرية، مشيرا أنه فى أكتوبر عام 2020 تبدأ المرحلة الأولى فى كل من القرية الذكية وبرج العرب، بينما تبدأ المرحلة الثانية فى محافظة السويس خلال عام 2022، بينما تستضيف مدينة القصير المرحلة الثالثة من المشروع ليتم الانتهاء من المشروع فى عام 2025 فى محطة إنزال الزعفرانة.

وأضاف عبد الفتاح، أن المصرية للاتصالات تبذل قصارى جهدها لتتحول مصر للممر لإفريقيا من خلال استثماراتها فى مشروعات مراكز البيانات.

وتابع قائلا إن الشركة تعمل جنبا إلى جنب لتسعير الخدمات المقدمة من خلال مراكز بياناتها بعد اطلاق التشريعات والقوانين المنظمة لذلك لتتحول مصر إلى ممر رقمى لإفريقيا.

55% من الشركات الناشئة تطبق منظومة التحول الرقمى

من جانبها، أكدت الدكتورة ماريان عازر النائبة البرلمانية إن المؤشرات والتقارير العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2020 سيصبح هناك أكثر من 50 مليار شىء متصل بعضه البعض من خلال الإنترنت.

وأضافت فى كلمتها حول التحول الرقمى أن 55% من الشركات الناشئة يتم إدارتها من خلال منظومة التحول الرقمى، كما أن هناك 89% من الشركات لديها خطط للتحول الرقمى.

وأضافت عازر أن فشل عمليات التحول الرقمى يرجع إلى عدم القدرة على تغيير الصورة الذهنية Mindset ، وتابعت أن Mindset هو المفتاح الحقيقى للتحول الرقمى.