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المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة نارية فى المطرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:08 م
المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة نارية فى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة إصابة جاره فى مشاجرة وحيازة سلاح نارى فى المطرية.
 
وأسندت النيابة تهم حيازة سلاح نارى والتعدى على جاره، باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحدث إصابات فى المجنى عليه المذكورة بالتقرير الطبى.
 
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم واعترف بالواقعة وحيازته السلاح الناري لخلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فى مشاجرة بينهما فقرر التصدي له  وإصابته، وتم تحرير المحضر اللازم.
 
 

السجن المشدد

مسجل خطر

أسلحة نارية

تهمة التشاحر

قسم المطرية

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