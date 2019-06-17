المحرصاوى يعتمد نتيجة كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى، اليوم، نتيجة نهاية العام دور مايو لعام 2018/2019 لجميع الفرق الدراسية بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

وتعد كلية العلوم بجنوب سيناء للعام الثالث على التوالى، أول كلية تنتهى من أعمال الامتحانات واستخراج نتائجها وتسليمها إلى إدارة الجامعة لمراجعتها واعتمادها.

وتخدم كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء التى أنشأتها الجامعة حديثًا على أرض سيناء المباركة، قطاعا كبيرًا من مدن سيناء المتباعدة الأطراف لتحقيق رسالة الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى المعتدل فى ربوع سيناء الطاهرة.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور نصر الدين خضرى، عميد الكلية، وجميع الأعضاء والجهاز الإدارى الذين ساهموا فى سرعة استخراج النتائج وظهور الكلية بهذا الشكل الرائع.

ومن جانبه وجه عميد الكلية، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، على دعمه المستمر ورعايته للكلية، وكذلك توجه بالشكر إلى وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية على ما بذلوه من جهد وتعب لإتمام عملية التصحيح وإظهار النتيجة فى هذا الوقت القياسى.

معلنًا أنه سيتم إعلان النتيجة للطلاب بعد أن تم اعتمادها اليوم من رئيس الجامعة.