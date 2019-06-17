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المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:30 ص
المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة الخط الثالث للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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كلفت شركة المترو مفتشى المحطات وأفراد الأمن الإدارى الموجودين على بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بالمحطات، بعدم التساهل فى توقيع غرامة المخالفين البالغة 50 جنيها على أى راكب تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة التى بحوزته.

يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة، لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق، وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و 16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية،  وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة، وذلك اعتبارا أمس الأول، مع معاملة ركاب الخطين الأول والثانى للمترو معاملة الخط الثالث فى التسعيرة فى حالة استخدامهم للخط الثالث خلال رحلتهم، وتم التطبيق منذ أول أمس السبت.

 

 


تذاكر المترو

غرامات المترو

قيمة غرامة تجاوز المحطات بالمترو

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زيادة اسعار تذاكر المترو

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