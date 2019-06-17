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المبعوث الأممى إلى اليمن: الوضع العسكرى فى الحديدة معقد وهش

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:58 م
المبعوث الأممى إلى اليمن: الوضع العسكرى فى الحديدة معقد وهش مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن ​مارتن جريفيث
أ ش أ

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أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن ​مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، أن الوضع العسكرى معقد وهش فى الحديدة مما ينعكس على سكانها، مشددا على ضرورة خفض التصعيد فى الحديدة.

وقال جريفيث - خلال جلسة ​لمجلس الأمن الدولي​ نقلتها قناة "العربية" الإخبارية" - إن عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض ​إطلاق النار​ فى محافظة ​الحديدة​، مشيرا إلى أنه "يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد"، وأعرب المبعوث الأممى عن استيائه من عدم تحقيق تقدم فى ملف الأسرى والمخطوفين، مطالبا الأطراف اليمنية المتصارعة بأن تضع الأولوية لقضية تبادل ​السجناء​.

وطالب بضرورة المضى قدما فى الشق الاقتصادى من اتفاق الحديدة، لافتا إلى استمرار النقاشات مع ​الحكومة اليمنية​ بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصا الشق الاقتصادى منه، داعيا الأطراف اليمنية إلى تجديد التزامها باتفاق السويد وسيادة اليمن.

وأكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن ​مارتن جريفيث، أن الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، مجددا رفضه لتجدد التصعيد فى اليمن واستهداف ​الحوثيين​ مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسى.

 


المبعوث الاممى لليمن

الحرب فى اليمن

مارتن جريفيث

الحكومة اليمنية

جماعة الحوثى

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