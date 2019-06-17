سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تعلن عن حاجتها إلى 780 معلما من تونس والأردن وفلسطين

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:15 ص
الكويت تعلن عن حاجتها إلى 780 معلما من تونس والأردن وفلسطين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الكويت / أ ش أ /

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية الكويتية، احتياجها لـ 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسى القادم 2019 – 2020.

 

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية فهد الغيص، فى تصريح صحفى، أنه تمت مخاطبة سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.

 

وأوضح أنه تم تدشين موقع إلكترونى خاص بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، لاستقبال طلبات الراغبين فى العمل بوظائف الهيئة التعليمية والإدارية حسب التخصصات والشروط والضوابط والخبرات المطلوبة، من خلال إعلانات سفارات الكويت بالدول العربية الثلاث.

وحول التعاقد المحلى، أشار الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإدارى بوزارة التربية الكويتية، إلى أنه تم فتح موقع خاص لتقديم الطلبات، وتجميعها وإرسالها إلى قطاع التعليم العام، لاستكمال الإجراءات الفنية، كالاختبارات والمقابلات الشخصية، تمهيدا لتحديد مجتازى تلك الإجراءات.

 


الكويت

فلسطين

تونس

الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس أركان الكويت بحث مع قائد قوات الصومال المواضيع ذات الاهتمام المشترك

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:55 ص

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه الأمريكى والعراقى تطورات الأوضاع بالمنطقة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:08 ص

الكويت تفتتح أكاديمية الفنون والإعلام للشباب أكتوبر المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 06:24 م

أمير الكويت ردا على رسالة الرئيس السيسى: العلاقات بيننا وطيدة وتاريخية

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 م

أمير الكويت يدعو الرئيس الصينى مجددا لزيارة بلاده

الأحد، 16 يونيو 2019 05:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الصين تكتشف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

الرئيس السيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى بيلاروسيا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

تشيلى تواجه اليابان فى ختام الجولة الأولى بكوبا أمريكا

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

فيديو وصور .. كيف ستقلع وتهبط طائرات أوبر لنقل الركاب؟ الشركة تكشف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة