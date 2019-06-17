الكشف عن فيروس سى فى الحمل يمنع وصوله للجنين.. اعرف إزاى تتجنب انتقاله

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرا فى مجلة الجمعية الطبية الكندية أن انتقال فيروس التهاب الكبد الوبائى (سي) من الأمهات إلى الأطفال يمكن منعه إلى حد كبير، إذا تم حدوث الكشف الشامل عن الفيروس في الحمل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فقال الباحثون إنه يجب على مقدمي الرعاية عمل فحص شامل للحوامل، والبحث عن المصابين بفيروس سى، لمنعه من الانتقال للطفل، حيث إن علاج هذه النوعية من الفيروسات لا يؤثر على الحمل ويمنع انتقاله للطفل.

وقالت الدكتورة تشيلسي إلوود، رئيسة قسم أمراض النساء والولادة جامعة كولومبيا البريطانية: "لقد حان الوقت للتحرك صوب فحص فيروس التهاب الكبد الوبائي سى عند النساء الحوامل، مع إجراء تحقيقات أولية قبل الولادة".

وما يقرب من نصف النساء المصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي غير مدركات، والعلاج الحالي بالأنظمة المضادة للفيروسات ذات التأثير المباشر فعالة للغاية.

وأضاف الباحثون أن فحص الحوامل فى بداية الحمل لفيروس سى يحمى الأطفال من الإصابة بالفيروس إذا تم التعرف عليه مبكرًا أو بكل بساطة.