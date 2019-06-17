القومى للمرأة يعرض غدا نتائج الرصد الإعلامى لدراما رمضان 2019 بمؤتمر صحفى

يعقد المجلس القومى للمرأة، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، لعرض نتائج الرصد الإعلامى لدراما رمضان 2019.

وسيشهد المؤتمر الصحفى كلام من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس ومقرر لجنة الإعلام، والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس، وأعضاء وعضوات لجنة الإعلام.

وكان المجلس القومى للمرأة قد شكل لجنة خاصة لمتابعة ورصد صورة المرأة فى البرامج والإعلانات والدراما، التى أذذيعت خلال شهر رمضان الكريم 2019، وفقًا للتقليد الذى بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى منذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016.

وقامت هذه اللجنة طوال شهر رمضان برصد وتحليل مضمون دراما رمضان، بهدف الخروج بتقرير علمى متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كذلك متابعة جميع الإعلانات بشكل يومى لرصد أى إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات.

وبلغت عدد المسلسلات التى تم تحليلها هذا العام 28 مسلسل درامى، علاوة على الاعلانات، وضم فريق الرصد أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 طالب وطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس من شعبتى الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ فى إطار البرنامج التدريبى الذى توفره الكلية لهم من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة

والرصد كان يتم هذا العام على عدة مستويات : المستوى الأول، المهنى الأكاديمى : يقوم به الطلاب بناء على استمارة تحليل مضمون وضعت لهم وتم تدريبهم عليها، أما المستوى الثانى وهو مستوى الخبراء والأكاديميين من أعضاء اللجنة والمتطوعين من خارجها، أما المستوى الثالث فهو مستوى مهنى يتم مع لجنة رصد الدراما مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحيث يكون هناك دراسة مقارنة بين المعايير المهنية التى وضعت للمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة وبين ما يعرض فعليًا على الشاشة فى رمضان.