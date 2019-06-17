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القوات الجوية البريطانية تعترض طائرات روسية مرتين فى إستونيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:22 م
القوات الجوية البريطانية تعترض طائرات روسية مرتين فى إستونيا القوات الجوية البريطانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية، اليوم الاثنين، أن اثنتين من طائراتها المنتشرة فى دولة إستونيا اعترضتا لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية طائرات روسية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم، عن القوات الجوية البريطانية قولها إن الحادثتين ترفع العدد الإجمالى لاعتراض طائرات روسية إلى 8 مرات، منذ أن تولت هذه القوات البريطانية مهمتها فى منطقة بحر البلطيق فى شهر مايو الماضى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخراً أن أسطولها فى بحر البلطيق يراقب التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى منطقة البلطيق.

 


سلاح الجو البريطانى

طائرات روسية

القوات الجوية البريطانية

اعتراض طائرات روسية

بحر البلطيق

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