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القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بأبو النمرس

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:23 م
القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بأبو النمرس توك توك-أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مركبات التوك توك، والدراجات البخارية، وخطف الهواتف المحمولة بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إلى تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية،  وخطف الهواتف المحمولة. 
 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وحررمحضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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سرقة دراجة بخارية

أبو النمرس

تشكيل عصابي

أمن الجيزة

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