القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة التوك توك بأبو النمرس

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مركبات التوك توك، والدراجات البخارية، وخطف الهواتف المحمولة بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إلى تورط 3 عاطلين في سرقة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية، وخطف الهواتف المحمولة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وحررمحضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.