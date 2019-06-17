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القبض على عاطل يقوم بأعمال فرض الأتاوات بشبرا الخيمة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:27 م
القبض على عاطل يقوم بأعمال فرض الأتاوات بشبرا الخيمة القبض على متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت إدارة المرور بالقليوبية، القبض على عاطل لقيامه بأعمال فرض الأتاوات والبلطجة بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية بضبط المدعو"كريم .ع .م" 22 سنة، عاطل ومقيم الشارع الجديد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره بموقف ترعة الشابورى / المؤسسة، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10894 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


فرض إتاوات

بلطجة

شبرا الخيمة

مباحث مرور القليوبية

مدير امن القليوبية

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