القبض على عاطل يقوم بأعمال فرض الأتاوات بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت إدارة المرور بالقليوبية، القبض على عاطل لقيامه بأعمال فرض الأتاوات والبلطجة بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية بضبط المدعو"كريم .ع .م" 22 سنة، عاطل ومقيم الشارع الجديد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره بموقف ترعة الشابورى / المؤسسة، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10894 لسنة 2019م جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.