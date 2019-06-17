القبض على صاحب شركة استورد ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه باستيراد كمية من ألعاب الأطفال، غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط بحوزته 10416 قطعة ألعاب بالهرم، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد استيراد " حسين. ش " صاحب شركة استيراد وتصدير بالهرم، لرسالة من ألعاب الأطفال، بالشهادة الجمركية غير مطابقة للمواصفات القياسية، والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 10416 قطعة من الألعاب غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.