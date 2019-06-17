القابضة المعدنية : رفضنا عرض ميت بروم الروسية لمخالفته شروط الدعوة

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها اهتمام كبير بملف تطوير شركة الحديد والصلب.

وقال نافع، لـ "اليوم السابع"، إن منافصة تطوير شركة الحديد والصلب، تقدم لها شركة واحدة، وهى "ميت بروم" الروسية، وبعد دراسة العرض، تم رفضه من قبل لجنة البت، مؤكدا أن العرض المقدم للشركة هو بمثابة عرض مقاولات، بالإضافة إلى التمويل، وليس مشاركة إيراد، كما تم تحديده بالدعوة التى تم توجيهها للشركات EPC+finance not revenue sharing as requested”".

وقال مدحت نافع ، إن لجنة البت رفضت العرض، وكان من الممكن أن ترفضه لجنة تلقى العروض من البداية حتى ثبت للجنة البت بعد دراسة العرض، أنه لم يكن مطابقاً، مضيفا إننا نستهدف من الشراكة، إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويا يحقق للشركة ربحا مناسبا.