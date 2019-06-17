سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 02:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة المعدنية : رفضنا عرض ميت بروم الروسية لمخالفته شروط الدعوة

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:00 ص
القابضة المعدنية : رفضنا عرض ميت بروم الروسية لمخالفته شروط الدعوة الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها اهتمام كبير بملف تطوير شركة الحديد والصلب.

وقال نافع، لـ "اليوم السابع"، إن منافصة تطوير شركة الحديد والصلب، تقدم لها شركة واحدة، وهى "ميت بروم" الروسية، وبعد دراسة العرض، تم رفضه من قبل لجنة البت، مؤكدا أن العرض المقدم للشركة هو بمثابة عرض مقاولات، بالإضافة إلى التمويل، وليس مشاركة إيراد، كما تم تحديده بالدعوة التى تم توجيهها للشركات EPC+finance not revenue sharing as requested”".

 

وقال مدحت نافع ، إن لجنة البت رفضت العرض، وكان من الممكن أن ترفضه لجنة تلقى العروض من البداية حتى ثبت للجنة البت بعد دراسة العرض، أنه لم يكن مطابقاً، مضيفا إننا نستهدف من الشراكة، إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويا يحقق للشركة ربحا مناسبا.


تطوير الحديد والصلب

مدحت نافع

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

رئيس القابضة المعدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ميت بروم" الروسية: خصصنا 210 ملايين يورو لتطوير شركة الحديد والصلب

الأحد، 16 يونيو 2019 06:23 م

"شالت البلد من الاستنزاف حتى نصر أكتوبر".. كيف يمكن تطوير شركة الحديد والصلب بعد انسحاب الشركة الروسية؟ تحديث الأفران وتوفير الفحم وتحسين مستوى الخامات.. و1.5 مليون طن أقصى إنتاج سنوى تناقص لأقل من 120 ألف طن

الأحد، 26 مايو 2019 05:16 م

لماذا تخسر شركة الحديد والصلب؟.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 15 مايو 2019 06:00 ص

شركة الحديد والصلب الحكومية ترفض عرض روسى لتطويرها

الخميس، 09 مايو 2019 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة