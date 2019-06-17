الفالح: ممرات شحن الطاقة يجب أن تبقى مفتوحة

رويترز

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الاثنين إن من المهم جدا للاقتصاد العالمى الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات فى الشرق الأوسط الأسبوع الماضى.

وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون فى هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات. ولم يحدد الوزير أى خطوات ملموسة يجرى اتخاذها بعد الهجمات التى ألحقت أضرارا بناقلتى نفط فى 13 يونيو.

وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا فى الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق. وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التى تسببت فى اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمى 100 مليون برميل يوميا هذا العام.